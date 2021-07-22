В Минске подтвердили выдачу Россией спортсмена Кудина

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии подтвердила, что российское надзорное ведомство по просьбе Минска передало в Белоруссию спортсмена Алексея Кудина, который на родине обвиняется в сопротивлении милиции во время акций протеста 2020 года.

"Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный Суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным. настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь", - проинформировали в ведомстве.

Там напомнили, что правовой основой для сотрудничества в сфере экстрадиции двух стран является Конвенция государств-участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, отметили.

Делом Кудина занимается суд Молодечненского района.

Ранее о выдаче Кудина Белоруссии сообщила адвокат Мария Красикова. Она напомнила, что ЕСПЧ применил обеспечительные меры и запретил экстрадицию Кудина.

Кудин - чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Белоруссии.

В Белоруссии он был объявлен в розыск по обвинению в применении силы в отношении милиционера в августе 2020 года. Его защита утверждает, что при задержании 10 августа на акции протеста в Молодечно он был "жестоко избит". 21 августа спортсмена отпустили под домашний арест. В октябре его оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 19 ноября его должны были судить по обвинению в применении силы к милиционеру, но в суд он не пришел. Оказалось, что он уехал из Белоруссии. 21 января его задержали в Домодедове по запросу Минска.

Пока он был в российском СИЗО, он попросил убежища в России, но не получил ответа. Затем он попросил в России временного убежища.

В апреле 2021 года Генпрокуратура России решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде, однако Московский областной суд отклонил его апелляцию.