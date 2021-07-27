Горизбирком Петербурга разъяснил МВД, когда не следует задерживать сборщиков подписей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) во вторник утвердила разъяснения о порядке сбора подписей в поддержку кандидатов в городской парламент после сообщений о задержании сборщиков.

В СПбИК "Интерфаксу" сообщили, что документ направят в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В документе, в частности, говорится, что сборщик не обязан иметь при себе экземпляр договора о сборе или документа, подтверждающего поручение кандидата. Сборщики могут проводить предвыборную агитацию в любых формах, кроме прямо запрещенных законом, в том числе с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений.

Горизбирком указывает, что для предвыборной агитации не в форме митинга, демонстрации, шествия и пикета не нужно уведомлять власти: так, не требуются уведомления об уличных пунктах сбора подписей с использованием столов и стульев. Пикетом нельзя счесть мероприятие по сбору подписей, где невозможно определить пикетируемый объект, добавляет комиссия.

СПбИК уточняет, что постановление петербургского правительства №121 о коронавирусных ограничениях также не следует расценивать как препятствие для сбора подписей, в том числе на свежем воздухе, "поскольку без сбора подписей избирателей и проведения предвыборной агитации невозможна полноценная реализация конституционного права быть избранным".

На заседании комиссии член горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил, что, принимая документ, СПбИК проявляет добрую волю, "чтобы облегчить жизнь сборщикам подписей, кандидатам и полиции". При этом он отметил, что "все это по сути носит рекомендательный характер".

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 16 июля сообщила, что направила обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, потому что "получила пару жалоб о том, что возникают проблемы у некоторых (кандидатов) со сбором подписей".

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов также 16 июля попросил начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина проверить факты задержания полицейскими сборщиков подписей в поддержку кандидатов в городское Заксобрание Марины Мацапулиной, Ирины Фатьяновой и Саввы Федосеева. Он ссылался на обращение члена СПбИК с правом совещательного голоса Виктора Воробьева, согласно которому на сборщиков составили протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В тот же день ситуацию обсудили на заседании горизбиркома Петербурга.

Сбор подписей завершится 3 августа. Выборы депутатов Государственной думы и петербургского Заксобрания состоятся 19 сентября 2021 года.