ВШЭ будет пускать непривитых студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Не переболевшие коронавирусом и не привившиеся студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с начала учебного года не смогут попасть на очные занятия в ограниченных группах без отрицательного ПЦР-теста, первокурсникам предложат сделать прививку до 30 сентября, сообщается на сайте вуза.

"Два дополнения в приказ "Об особенностях организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ ВШЭ в 2021-2022 учебном году": Студенты из "зоны риска" будут допускаться на офлайн-занятия в малых группах только если у них есть свежий (сроком давности не более трех календарных дней) результат ПЦР-теста. Студенты-первокурсники из "зоны риска" будут допускаться на очные занятия до 30 сентября 2021 года. Для них Вышка организует возможность вакцинироваться в университете", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Ранее ВШЭ сообщала, что к студентам "зоны риска" относятся те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса и не переболел в течение последнего полугода, они могут участвовать в офлайн-занятиях только в ограниченных группах по 15 человек и по тем дисциплинам, по которым онлайн-обучение невозможно.

"По остальным занятиям для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение, посещение помещений и зданий Вышки в иных ситуациях для них будет запрещено", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "студенты, поступившие на образовательные программы этим летом, смогут приехать в московский кампус и получить все необходимые сертификаты вакцинации уже в Вышке".

"Студенты, которым еще не исполнилось 18 лет (и которые по этой причине не могут сделать прививку от коронавирусной инфекции), смогут приступить к занятиям в обычном режиме - то есть с посещением аудиторий. За месяц до дня рождения они получат уведомление о необходимости вакцинироваться по достижении совершеннолетия", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобранауки сообщили "Интерфаксу", что вузы обладают достаточной автономией, чтобы "в период сложной эпидемиологической обстановки... по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг".

Там сказали, что в ведомстве готовят для своих подведомственных учреждений, включая вузы, методрекомендации по противодействию распространения COVID-19 среди учащихся и работников, но не уточнили предлагаемые меры.

В июне Совет ректоров вузов Москвы и Московской области выступил с инициативой с 1 сентября 2021 года начать работу вузов в смешанном формате, увязав очное обучение с прохождением вакцинации, и в ведомстве обещали эту инициативу обсудить.