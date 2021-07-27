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На острове Валаамского архипелага начался природный пожар

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Природный пожар возник на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:40 поступило сообщение о возникновении природного пожара на площади 1,2 га на острове Путсаари. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет. Для тушения привлекаются 22 человека, два катера МЧС России с мотопомпами, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России.

Путсаари - один из самых крупных островов Ладожского озера, входит в Ладожские шхеры. От материка отделён проливом Путсаренсалми шириной менее километра. На острове располагается церковь Сергия Валаамского и Сергиевский монастырский скит.

Карелия Валаам Путсаари

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