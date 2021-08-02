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Дикий медведь обосновался у стелы на границе Томской и Кемеровской областей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Автомобилисты, въезжавшие из Кузбасса в Томскую область по трассе Р-255 "Сибирь" в минувшее воскресенье, запечатлели дикого медведя у стелы с названием региона.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик, на котором молодой медведь вышел к стеле "Томская область", встал на задние лапы, немного постоял, после чего направился обратно в лес. В свою очередь охотовед Томского района Томской области Сергей Кустов сообщил "Интерфаксу", что косолапый в момент видеосъемки фактически находился на территории Юргинского района Кемеровской области - в заказнике "Нижне-Томский".

"Этот пестун (молодой медведь - ИФ) уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад. Информацию об этом мы направили в кемеровский департамент охраны объектов животного мира, теперь они будут принимать решение, что делать с косолапым", - сказал Кустов.

По его словам, ранее недалеко от стелы располагался таможенный пункт, но многие водители большегрузных автомобилей до сих пор по привычке останавливаются там на ночевку. "Конечно, на площадке остаются остатки пищи, мусор, которые привлекают медведя. Ему проще найти что-то у дороги, чем искать пропитание в лесу, несмотря на то, что нынче много ягоды: малины, черники", - пояснил Кустов.

Он добавил, что в случае встречи с медведем на трассе ни в коем случае не стоит его кормить.

Кузбасс Томская область

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