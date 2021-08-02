Полиция в Петербурге задержала свыше 170 нелегальных мигрантов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в поисках нелегальных мигрантов проверили заведения общепита на юге Петербурга: в отделах оказались более 250 иностранцев, из них более 170 оказались нелегалами, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Профилактические мероприятия прошли в минувшие выходные в Московском и Фрунзенском районах северной столицы. Полицейские посетили десятки точек общественного питания, а также свыше 30 мест компактного проживания иностранных граждан. "В общей сложности в отделы полиции для разбирательства было доставлено более 250 иностранных граждан", - сообщают в главке.

Выяснилось, что 176 приезжих находятся в РФ незаконно: они привлечены к административной ответственности по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ). Еще несколько десятков мигрантов получили протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах. Также полицейским удалось выявить и задержать иностранца, который числился в розыске, добавляют в пресс-службе.

Кроме того, в Московском районе города обнаружен склад, где находилось почти 200 литров контрафактного алкоголя. Поддельная продукция изъята, возбуждено административное дело.