Четверо кировских подростков подожгли мусор и отравились дымом

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку после пожара в городе Вятские Поляны Кировской области, в результате которого продуктами горения отравились несколько подростков. Об этом сообщает региональное управление СКР во вторник.

По данным следствия, накануне вечером пятеро подростков 2007-2008 годов рождения пришли в заброшенное здание в черте города. Там несовершеннолетние подожгли бумагу и мусор, от чего начался пожар. С признаками отравления продуктами горения четверо были доставлены в больницу, говорится в сообщении.

Следствие проводит проверку в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию здания.