В Петербурге в июле выявили рекордное число нарушений ПДД

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Треть нарушений правил дорожного движения, выявленных в Петербурге в 2021 году, приходится на июль, следует из данных комплексов фотовидеофиксации.

Этими данными во вторник поделился городской комитет по информатизации и связи.

"Более 1,22 млн нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в июле. Причем 1,2 млн (98%) от общего количества зафиксированных нарушений - это превышения скоростного режима. Второе и третье место в этом антирейтинге занимают движение по обочине (11,2 тыс.) и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (6,6 тыс.)", - сказано в сообщении.

Между тем в июне в городе выявили вдвое меньше нарушений правил дорожного движения: почти полмиллиона. Всего с начала текущего года дорожные комплексы зафиксировали более 3 млн нарушений.

В комитете отметили, что в июле в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий начали работу 220 новых комплексов контроля скорости. До этого их было 170.

В Петербурге работают несколько сотен комплексов фотовидеофиксации разных типов - стационарных, передвижных и мобильных. Они фиксируют нарушения скоростного режима и правил проезда перекрестков, выезды на выделенную для общественного транспорта полосу, стоянку/парковку под запрещающими знаками и др.