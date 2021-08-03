Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221

В Петербурге в июле выявили рекордное число нарушений ПДД

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Треть нарушений правил дорожного движения, выявленных в Петербурге в 2021 году, приходится на июль, следует из данных комплексов фотовидеофиксации.

Этими данными во вторник поделился городской комитет по информатизации и связи.

"Более 1,22 млн нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в июле. Причем 1,2 млн (98%) от общего количества зафиксированных нарушений - это превышения скоростного режима. Второе и третье место в этом антирейтинге занимают движение по обочине (11,2 тыс.) и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы (6,6 тыс.)", - сказано в сообщении.

Между тем в июне в городе выявили вдвое меньше нарушений правил дорожного движения: почти полмиллиона. Всего с начала текущего года дорожные комплексы зафиксировали более 3 млн нарушений.

В комитете отметили, что в июле в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий начали работу 220 новых комплексов контроля скорости. До этого их было 170.

В Петербурге работают несколько сотен комплексов фотовидеофиксации разных типов - стационарных, передвижных и мобильных. Они фиксируют нарушения скоростного режима и правил проезда перекрестков, выезды на выделенную для общественного транспорта полосу, стоянку/парковку под запрещающими знаками и др.

Петербург

Новости
Дипломатическое противостояние

Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Пандемия коронавируса

Почти все госпитализированные с коронавирусом в РФ не были привиты

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

На участке Транссиба в Амурской области ограничили движение поездов

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

На месте комбината на Байкале могут построить курорт за 60 млрд руб.

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления

Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Родители 17,4 млн детей уже получили единовременные "школьные" выплаты

Внесудебное банкротство станет доступно гражданам с долгами до 1 млн руб.

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');