Хуснуллин заявил, что ливни обеспечили Крым водой на два года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни в Крыму привели к наполнению водохранилищ, благодаря этому на полуострове будет решен дефицит воды на ближайшие два года, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Дожди, конечно, подтопили Крым, мы оценили ущерб примерно в 10 млрд рублей, документ о выделении денег готовится. Из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой, учитывая острый дефицит воды теперь у нас запас на этот год, а еще и на переходящий", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что ливневые очистные сооружения в Крыму не были готовы к режиму чрезвычайной ситуации в силу больших капитальных вложений.

"Сказать, что мы их заново построим и запроектируем с учетом ЧС, наверное, не получится, но определенные мероприятия по очистке воды, прочистке ливневок и канализации мы, безусловно, включим в план работы", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее власти Крыма предварительно оценивали прямой ущерб от наводнения в Ялте, Керчи, а также в Ленинском и Кировском районах в 12,5 млрд рублей.

В Крым пришли ливни

Как сообщалось, ливни идут в Крыму практически ежедневно с конца мая. Режим ЧС действует в республике с 17 июня из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день – трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы.

Очередные сильные дожди накрыли Крым в ночь на 4 июля. Больше всего происшествий зафиксировано в Бахчисарайском районе на юго-западе полуострова, где выпало две месячные нормы осадков. Одна женщина погибла, около 130 домов оказались в зоне подтопления, ущерб устанавливается.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, могло продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 отменила график. Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул горячее водоснабжение после перерыва в 8 месяцев. Проблемы оставались в Алуште, там вода подавалась только пять часов в сутки, но после ливней в июне, которые пополнили запасы в водохранилище, ее выключают только на ночь.

План обеспечения водой

Правительство РФ разработало комплексный план обеспечения надежного водоснабжения Крыма. Он включает 14 мероприятий, среди которых разработка новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, капремонт инфраструктуры. Это даст дополнительно не менее 310 тыс. кубометров воды в сутки, что позволит полностью обеспечить полуостров качественным водоснабжением. Всего на эти проекты до 2024 года будет направлено около 50 млрд рублей.