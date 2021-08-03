Осужденный в РФ американец Уилан уже более месяца не выходит на связь

Гражданин США Пол Уилан в Мосгорсуде Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Защита осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана пожаловалась во ФСИН на администрацию мордовской колонии, где он отбывает наказание, в связи с тем, что адвокаты не могут получить информацию, почему Уилан более месяца не выходит на связь с семьей и посольством.

"Сегодня мной подана жалоба через электронную приемную ФСИН на халатность по отношению к выполнению своих обязанностей администрацией ИК-17", - сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат Уилана Ольга Карлова. По ее словам, жалоба подана на имя директора службы.

Адвокат сообщила, что ранее пыталась узнать о ситуации с Уиланом по телефону, однако в колонии ей сказали направить письмо по электронной почте.

"Я написала на электронный адрес, задала вопрос, как мне с ним поговорить по телефону, и почему он не выходит на связь более четырех недель с семьей и посольством. 26 июля были направлены мной эти запросы, на сегодняшний день ответов никаких не поступало", - заявила Карлова.

Адвокат также сказала, что ходатайство о выдворении американца в США для отбытия наказания на родине может быть подано до конца месяца, даже если защите не удастся обсудить этот вопрос с Уиланом.

"В целом Пол нам дал полномочия, и он понимал, о чем речь, и саму статью УПК (о передаче заключенных в другую страну для отбытия наказания - ИФ) я ему разъяснила, он ее понял", - сообщила Карлова.

Отвечая на вопрос, возможна ли подача соответствующего ходатайства до конца августа, она ответила: "Да, до конца месяца возможно".

"Самое главное, это (подача ходатайства - ИФ) никому не навредит, никак не ухудшит его положение", - сказала Карлова.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщал "Интерфаксу", что его подзащитный помещен в штрафной изолятор.

"Мы позвонили в колонию, чтобы поговорить с Полом и узнать его окончательное мнение по вопросу подачи ходатайства о выдворении его из РФ для отбытия наказания в США, но нам сказали, что его не могут позвать, так как он помещен в ШИЗО", - сказал адвокат.

Он пояснил, что не располагает информацией, за какой проступок Уилан помещен в штрафной изолятор и сколько он там пробудет.

ШИЗО - это особое отделение в колонии, где расположены камеры для нарушителей режима. Вся территория этого особо строгого отделения огорожена и охраняется отдельно, "штрафники" не могут перемещаться по колонии свободно.

Дело Пола Уилана

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии.

Ранее адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти, в рамках взаимности, могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

В настоящее время адвокаты Уилана готовят ходатайство в Мосгорсуд о выдворении американца в США для отбытия наказания на родине. Как ожидается, оно будет подано в середине августа.