Саратовский полицейский арестован по подозрению в изнасиловании

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Саратова на два месяца отправил под арест сотрудника полиции, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы, сообщил "Интерфаксу" адвокат арестованного Илья Курапов.

Подробности ареста Курапов озвучивать не стал.

Между тем информированный источник сообщил агентству, что в отношении 33-летнего сотрудника полиции Саратова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

"По версии следствия, полицейский изнасиловал 18-летнюю девушку в отделе полиции №4. Обвинение ему пока не предъявлено", - сказал собеседник агентства.

В СУ СКР и ГУ МВД региона ситуацию не комментируют.