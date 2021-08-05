Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели траулера "Онега"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска в четверг вечером избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель моряков судна "Онега" в Баренцевом море 28 декабря 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сказал собеседник агентства, по решению суда заместитель председателя по эксплуатации флота рыболовецкого колхоза имени Калинина (компания-судовладелец траулера "Онега", Архангельск) отправлен под домашний арест сроком два месяца.

В среду стало известно о задержании зампредседателя рыбколхоза им. Калинина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как считает следствие, заместитель председателя по эксплуатации флота в нарушение требований должностной инструкции после извещения от капитана "Онеги" о плохой погоде и обледенении судна не принял решения о запрете промысла и нахождения судна в сложных условиях, не дал соответствующее распоряжение капитану, что повлекло наступление трагических последствий.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло в декабре 2020 года в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Спасти удалось только двоих.

В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна во время вытягивания рыболовного трала.

По факту аварии расследуется также уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.