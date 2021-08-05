Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:32Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Борьба13:30Мужчины, Финал  Россия ИндияПодробнееЛёгкая атлетика13:20Женщины, Финал  США Россия ВеликобританияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия Сан-МариноПодробнее

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о гибели траулера "Онега"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска в четверг вечером избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем гибель моряков судна "Онега" в Баренцевом море 28 декабря 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сказал собеседник агентства, по решению суда заместитель председателя по эксплуатации флота рыболовецкого колхоза имени Калинина (компания-судовладелец траулера "Онега", Архангельск) отправлен под домашний арест сроком два месяца.

В среду стало известно о задержании зампредседателя рыбколхоза им. Калинина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как считает следствие, заместитель председателя по эксплуатации флота в нарушение требований должностной инструкции после извещения от капитана "Онеги" о плохой погоде и обледенении судна не принял решения о запрете промысла и нахождения судна в сложных условиях, не дал соответствующее распоряжение капитану, что повлекло наступление трагических последствий.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло в декабре 2020 года в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Спасти удалось только двоих.

В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна во время вытягивания рыболовного трала.

По факту аварии расследуется также уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

Онега Баренцево море

Новости по теме

Новости

Памфилова заявила, что у ЦИК нет плана по явке на выборы

Пандемия коронавируса

Попова сочла, что ослаблять ограничения по коронавирусу в РФ пока рано

Дело Baring Vostok

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"

Калви пока не увидел "настоящих фактов" в приговоре по "делу Baring Vostok"

Что произошло за день: четверг, 5 августа

Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании

Источник опроверг сообщения об инциденте с атомной подлодкой РФ у берегов Дании

Датские военные сообщили о краткой потере хода российской АПЛ в проливе Каттегат

Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации

Работники тульского завода пошли в суд после отстранения за отказ от вакцинации
Пандемия коронавируса

Мурашко сообщил, что от коронавируса в РФ привили 38,9 млн человек

РФ готова оперативно оформить визы дипломатам США, которых направят в Москву

Дело Baring Vostok

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви

Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела Майкла Калви
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');