Траулер "Онега" затонул на глубине свыше 100 метров

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Траулер "Онега", затонувший в Баренцевом море в понедельник, находится на глубине свыше 100 метров, сообщает министерство информационной политики Мурманской области по итогам встречи губернатора региона Андрея Чибиса с семьями экипажа судна.

"В настоящее время траулер "Онега" лежит на глубине около 120 м. В район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир "Микула" с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту", - говорится в сообщении.

Расчетное время прибытия спасательного буксира на место затопления - 13:00 30 декабря. Спасатели приступят к исследованию затонувшего траулера, как только позволят погодные условия.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Двое из них спасены, поиски остальных продолжаются. По данным Росрыболовства, судно принадлежало рыболовецкому колхозу им. Калинина в Архангельской области.

В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна в результате вытягивания рыболовного трала. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

29 декабря в Мурманской области объявлен траур.