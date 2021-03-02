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Названы причины крушения траулера "Онега" и гибели 17 человек

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Причинами крушения траулера "Онега", который 28 декабря 2020 года затонул в Баренцевом море, стало обледенение судна и ряд ошибок экипажа, решила комиссия Ространснадзора, которая расследовала случившееся. По мнению комиссии, капитан судна неоправданно рисковал в сложных погодных условиях.

Отчет комиссии опубликовал Госморречнадзор.

Расследование установило, что катастрофа стала результатом стечения нескольких обстоятельств.

Судно обледенело, что уменьшило его начальную остойчивость. Капитан допустил "неоправданный риск" при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях, говорится в пресс-релизе.

Через лацпорт, открытый для выборки рыболовной снасти в условиях шторма, в помещения на главной палубы попала морская вода. Это привело к резкому увеличению крена и затоплению траулера.

Комиссия также отметила "непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана", которые не наладили должный контроль за остойчивостью траулера и не дали вовремя команду морякам покинуть судно.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло вблизи Новой Земли. В воде оказались 19 членов экипажа, спасли только двоих.

По данным Росрыболовства, судно принадлежало рыболовецкому колхозу им. Калинина в Архангельской области. Перед крушением траулер проверяли в портах России и Норвегии, и его состояние не вызвало опасений у проверяющих, говорил в декабре губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Следственный комитет расследует обстоятельства крушения по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК).

Онега Баренцево море Мурманская область Андрей Чибис Ространснадзор

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