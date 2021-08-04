Зампреда рыболовецкого колхоза задержали по делу о гибели траулера "Онега"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По делу о гибели 17 человек на затонувшем траулере "Онега" в Петербурге задержали заместителя председателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина", сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Погибшее судно принадлежало колхозу.

Задержанного подозревают в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 143 УК). Его имя в пресс-релизе не названо. Дело расследуется в Петербурге.

По версии следствия, перед катастрофой капитан траулера сообщил подозреваемому о плохой погоде в районе Баренцева моря, где находилось судно, и о том, что судно постоянно обледеневает. Зампред колхоза по эксплуатации флота в нарушение должностной инструкции не запретил капитану промысел и не велел направляться в убежище, "что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий", считают в СК. Там отметили, что подозреваемый долго служил на флоте в различных должностях и имел большой опыт работы.

Следователь уже получил заключение комплексной комиссионной технологической судебной экспертизы в области охраны труда о том, что нарушения подозреваемого находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими трагическими последствиями.

Рыболовецкое судно 1979 года постройки затонуло 28 декабря 2020 года вблизи Новой Земли. Из 19 членов экипажа были спасены двое.

Расследовавшая случившееся комиссия Ространснадзора причинами крушения назвала обледенение траулера и ряд ошибок экипажа, в частности, капитана, который допустил "неоправданный риск" при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях.