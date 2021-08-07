Что произошло за день: суббота, 7 августа

Потерянное Россией золото в художественной гимнастике, пожары в Якутии и массовое отравление детей в поезде Мурманск - Адлер

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия впервые за 25 лет осталась без золота на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Решение судей вызвало резкую критику российского спортивного сообщества, так как Ашрам обронила ленту во время выступления. МОК намерен добиваться разбора ситуации.

- Россия поднялась на четвертое место ОИ в общем зачете по итогам дня. Помимо серебра Дины Авериной копилка сборной пополнилась золотыми медалями синхронисток, а также российского борца вольного стиля в весе до 97 кг Абдулрашида Садулаева и легкоатлетки Марии Ласицкене в прыжках в высоту. Серебро выиграли Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в пляжном волейболе и мужская сборная России по волейболу. Бронзовую медаль завоевал борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов (до 65 кг).

- Массовое отравление детей произошло в поезде Мурманск - Адлер. С подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 20 детей, врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести. Еще почти две сотни детей с поезда поместят в обсерваторы в Туапсе до получения результатов проб. Возбуждено уголовное дело.

- В Якутии продолжают бушевать пожары. В селе Бяс-Кюель Горного района сгорело более тридцати жилых домов, огонь угрожает еще нескольким населенным пунктам. Утром в субботу в МЧС России сообщили, что пожар подступает к резервному парку нефтебазы "Саханефтегазсбыт".

- В Неаполе задержали лидера одной из мафиозных группировок Марию Личчарди. Ранее судимая 70-летняя женщина намеревалась улететь в Испанию.

- В России выявили еще 22 320 случаев COVID-19. За сутки умерли 793 пациента, выздоровели 19 485 человек. В Москве зарегистрировали еще 2 235 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 904, в Московской области - 1 455.