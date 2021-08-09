Экс-президент РФС Фурсенко стал совладельцем туристического проекта в Сортавале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сергей Фурсенко, бывший гендиректор ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" и глава футбольного клуба "Зенит", а также президент группы "Дело" и президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев на паритетных началах стали совладельцами ООО "Спорт и отдых" (Карелия, Сортавала), свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Эта компания зарегистрирована в сентябре 2020 года, ранее ее единственным учредителем была гендиректор Наталья Васильева.

Основной вид деятельности ООО согласно регистрационным документам - деятельность спортивных объектов, также заявлены гостиничное дело, деятельность спортивных клубов, зрелищно-развлекательная; лесозаготовки, лесохозяйство.

Компания с мая текущего года арендует лесной участок у Сортавальского лесничества.

В группе "Дело" информацию о новом проекте не комментируют.

Фурсенко в 2010-2012 годах возглавлял Российский футбольный союз, Шишкарев в этот период был председателем комитета массового футбола и программ развития футбола РФС.