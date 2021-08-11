Государевы люди в компаниях с госучастием рискуют превратиться в глашатаев. Обзор

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Идея Минэкономразвития запретить представителям государства и муниципалитетов в компаниях голосовать вопреки ведомственным директивам несет в себе значительные риски, обессмысливая функцию советов директоров, считают эксперты. Но есть и мнение, что власти вправе так поступить в существующей реальности, а донастроить предлагаемый механизм можно с помощью участия поверенных в обсуждении директив.

Противоречие 2001 года рождения

"Институт голосования представителей государства и муниципалитетов в органах управления хозяйственных обществ с госучастием в соответствии с директивами родился в рамках реформы законодательства о приватизации в 2001 году и поначалу рассматривался как некое временное решение, - рассказывает партнер корпоративной практики и M&A международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Антон Панченков. - Тогда предполагалось, что государство оставит в собственности контрольные пакеты акций стратегических предприятий, а на остальные доли участия быстро найдет эффективных покупателей". В период подготовки госпакетов к продаже нужно было участвовать в управлении компаниями, где они имелись, для чего и была придумана директивная система. Но теперь она прочно закрепилась в качестве одного из механизмов корпоративного управления в России, рассказывает Панченков.

Действующее регулирование запрещает представителям государства голосовать вопреки директивам, которые выдает Росимущество и профильные ведомства - это установлено постановлением правительства РФ "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ". Это правило касается поверенных, поскольку наличие в договорах с ними условия о голосовании в соответствии с выданными директивами носит обязательный характер, говорит советник коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры" Армен Джагарян. Но, добавляет он, такого правила нет для представителей субъектов РФ и муниципальных образований.

Оно вступает в противоречие с другими нормами законодательства, так как поверенные государства наравне с другими членами совета директоров обязаны действовать в первую очередь в интересах компании (фидуциарная ответственность, обязанность; установлена статьей 71 закона "Об акционерных обществах"). "Это может создавать прямой конфликт их административной функции обеспечить проведение интереса, сформулированного в директиве, и коммерческого интереса юридического лица, в совет которого такой "государев человек" избран", - объясняет Панченков.

При этом законодательство устанавливает, что члены советов директоров и менеджеры, вне зависимости от того, чьи интересы они представляют, могут нести финансовую ответственность за принятые решения, если они оказались неразумными или недобросовестными и в результате компании понесли убытки. Речь может идти, в частности, об убытках от одобренных сделок.

За и против

Чтобы разрешить это противоречие, в начале августа Минэкономразвития предложило на уровне закона запретить поверенным государства и муниципалитета голосовать на заседаниях советов директоров вопреки государственным директивам и одновременно освободить их от ответственности за решения, принятые на основании указаний госчиновников. Предложенный ведомством законопроект устанавливает, что ответственность должны нести не они, а орган государственной власти или местного самоуправления, чья письменная директива легла в основу решения.

"Государство правомочно принимать такие меры с учетом специфики публичной собственности, которая имеет особое специально-целевое предназначение, поскольку служит общим интересам и потребностям, - рассуждает Джагарян. - Соблюдение общего интереса в данном случае должно быть подкреплено необходимыми институциональными гарантиями, что и достигается в настоящее время через требование директивного голосования".

По его словам, использование именно таких гарантий указывает на то, что традиционные фидуциарные механизмы применительно к публичной собственности пока себя не оправдывают. На его взгляд, освобождение представителя от ответственности в связи c голосованием по директиве "является естественным и логичным следствием" существующей модели.

С ним не согласен директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. "Отношения между РФ и избранным ею членом совета директоров по своей сути ничем не отличаются от отношений частного акционера и избранного им члена совета директоров, - говорит он. - Поэтому фидуциарная ответственность избранного государством члена совета директоров в принципе не может отличаться от ответственности иных членов совета директоров".

Кроме того, предлагаемый Минэкономразвития подход, по его мнению, сводит на нет многолетние усилия государства по повышению роли и эффективности советов директоров. Многократно говорилось о том, что они должны стремиться принимать наилучшие решения, а не действовать в русле ведомственных директив. "Долгая борьба прогрессивной общественности за то, чтобы не считать членов советов директоров представителями акционеров, которую в целом законодатель поддерживал, с принятием такого закона будет однозначно проиграна в отношении тех из них, которые избираются от имени государства или муниципалитета", - соглашается Панченков.

Замминистра экономического развития Илья Торосов между тем рисков не видит. Он напоминает, что по Кодексу корпоративного управления совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. "Именно в рамках этого главного принципа - в интересах общества и акционера - и закладывается голосование по стратегическим и важным вопросам общества при использовании директивы", - говорит он.

По его мнению, предложенная инициатива "позволит более взвешенно подходить к принятию управленческих решений, результатом которых будет являться повышение капитализации компании, проявление большего интереса к ней как внутренних, так и иностранных инвесторов". "Государство всегда действует в интересах тех обществ, в которых оно участвует как акционер, это дает определенный статус благонадежности компании. Директивное голосование применимо не ко всем вопросам, а только к тем, которые направлены на решение важных стратегических задач, в остальном представитель действует как обычный член совета директоров", - уточнил он.

Конфликт с возу - директору легче

Для поверенных реализация инициативы Минэкономразвития может оказаться на руку: им не придется больше думать, как разрешить конфликт между своими обязанностями перед государством и самой компанией. "Он спокойно придет, вынет из портфеля директиву и поставит свой крестик в нужном поле. Ему бесполезно будет что-либо доказывать, роль его в обсуждениях станет сугубо ролью слушателя, связанного уже принятым решением", - моделирует последствия Панченков. По его мнению, по сути это вычеркнет представителей государства из полноценного процесса корпоративного управления.

"По сути их нельзя будет считать полноценными членами совета директоров, их роль становится сугубо номенклатурной функцией глашатая, сообщающего обществу и другим акционерам или участникам о принятом где-то наверху, в недрах госаппарата, решении", - считает Панченков.

По мнению Спирина, инициатива в значительной степени лишает смысла институт совета директоров в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности, и влечет ухудшение уровня корпоративного управления в них.

Этого можно было бы избежать, если бы у поверенного была бы возможность принять участие в выработке директивы. Джагарян считает важным предусмотреть такой механизм и определять разумно достаточный круг вопросов, по которым выдача директив является обязательной.

Впрочем, судьба законопроекта Минэкономразвития еще не ясна, он представлен для общественного обсуждения. Летом 2021 года первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов высказывал мнение, что у поверенного должно быть право на мотивированное неисполнение директивы. На запрос "Интерфакса" об отношении регулятора к предложениям Минэкономразвития в Банке России не ответили.