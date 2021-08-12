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Ферма "Сибирского премьера" проиграла суд о загрязнении земли куриным пометом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску управления Россельхознадзора по Томской области, который взыскал с СПК "Межениновский" ("дочка" ООО "Межениновская птицефабрика", входит в агрохолдинг "Сибирский премьер") 5,12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Речь идет о возмещении вреда, который ферма нанесла в 2019 году землям сельхозназначения, сбрасывая туда куриный помет. Тогда Россельхознадзор обнаружил отходы птицефабрики на сельхозземлях на площади 2,1 га в окрестностях Рыбаловского сельского поселения.

Отходы туда свозили из-за близости производства к участку, который арендовал СПК "Межениновский", занимающийся производством молока и молочной продукции, отметили в Роспотребнадзоре.

"Возможная экономическая целесообразность размещения отходов в непосредственной близости от места их производства ("Межениновская птицефабрика") и (или) от места ведения деятельности СПК "Межениновский" не может являться достаточным основанием для признания правомерным размещения отходов на сельхозземлях, если такое размещение может привести к загрязнению, деградации или истощению земель", - говорится в материалах дела.

Роспотребнадзор сначала оценил ущерб землям в 5,38 млн рублей, а потом уменьшил сумму на 255 500 рублей, вычтя расходы "СПК "Межениновский" на разработку проекта рекультивации и приобретение посевного материала.

До конца сентября СПК "Межениновский" может обжаловать решение в кассационном порядке в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

Агрохолдинг "Сибирский премьер" включает в себя несколько крупных предприятий в Сибири: ООО "Межениновская птицефабрика", ООО "Новосибирская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Евсинская", ЗАО "Агрофирма Лебедевская", ООО "Каменская птицефабрика" и другие. Вертикально интегрированное производство включает цепочку от выращивания зерновых для производства комбикормов до реализации готовой продукции. Предприятия холдинга производят мясо цыплят-бройлеров, колбасную продукцию, рубленые и тестовые полуфабрикаты, молочную продукцию, яйца и муку.

Сибирский премьер Межениновскаая птицефабрика Сибирь Томская область Роспотребнадзор

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