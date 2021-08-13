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Участницу Pussy Riot Флорес арестовали на 15 суток за Stories со свастикой

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил еще 15 суток ареста участнице Pussy Riot Рите Флорес (Маргарите Коноваловой), на этот раз за публикацию в Instagram нацисткой символики. Об этом "Интерфаксу" сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

Флорес признана виновной по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Поводом стала публикация Stories со свастикой в инстаграме.

Флорес задержали 12 августа на выходе из спецприемника, где она отбыла 15 суток ареста за неповиновение полицейскому.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Зюзинский суд 22 июля дал Флорес 15 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Этот срок прерывался на время госпитализации активистки, заразившейся коронавирусом.

С начала лета несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. Никульшина, Кузьминых и Софеев уехали из России сразу после освобождения от административного ареста.

Pussy Riot Рита Флорес Тверской суд Москва

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