Арест участницы Pussy Riot приостановили из-за госпитализации с COVID

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы удовлетворил ходатайство администрации спецприемника о приостановке административного ареста участницы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой) в связи с ее госпитализацией из-за коронавируса.

""Сегодня суд приостановил исполнение наказания в виде ареста сроком на семь суток с момента госпитализации Риты", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов во вторник.

Ранее сообщалось, что Флорес была госпитализирована в пятницу с подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию.

Зюзинский суд 22 июля арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

С начала лета несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. Никульшина, Кузьминых и Софеев уехали из РФ сразу после освобождения от административного ареста.