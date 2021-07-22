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Рита Флорес из Pussy Riot арестована на 15 суток

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргарита Коновалова) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП), сообщил "Интерфаксу" адвокат проекта "Апология протеста" Мансур Гильманов.

Ее задержали 21 июля и оставили на ночь в отделе полиции в Котловке.

С начала лета несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, были несколько раз задержаны и арестованы по административным статьям.

Никульшина, Кузьминых и Софеев уехали из России сразу после освобождения после последних арестов.

Pussy Riot Анна Кузьминых Москва МВД Рита Флорес Зюзинский суд Мансур Гильманов Александр Софеев Вероника Никульшина

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