Участница Pussy Riot Флорес снова задержана на выходе из спецприемника

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали на выходе из спецприемника участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову).

"Флорес задержали сразу после ее выхода из спецприемника, сейчас везут в Тверской отдел полиции", - сказал адвокат Мансур Гильманов "Интерфаксу" в четверг.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Зюзинский суд 22 июля арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

С начала лета несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, были несколько раз задержаны и арестованы за административные правонарушения. Никульшина, Кузьминых и Софеев уехали из России сразу после освобождения от административного ареста.