Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 20 суток

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил административный арест участнице Pussy Riot Рите Флорес (Маргарите Коноваловой) за повторное нарушение порядка проведения акции.

"Тверской районный суд признал Риту Флорес виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения акции) и назначил 20 суток ареста", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов, отметив, что решение суда будет обжаловано в ближайшее время.

Как сообщалось, Флорес была задержана в ночь на 3 декабря в больнице, был составлен протокол, после чего ее оставили до суда в отделении полиции на ночь.

Задержание Флорес связано с прошедшей 28 ноября акцией "Осторожно, хрупкое!".

В минувшую среду сообщалось, что полиция задержала другую участницу Pussy Riot Марию Алехину. Она заявила, что связывает свое задержание с недавно прошедшей в Москве акцией "Осторожно, хрупкое!". Акция была посвящена протестующим, которые летом 2019 года в Москве были привлечены к уголовной ответственности за бросок пластиковой бутылки и стаканчика в сотрудников ОМОН.

Полиция отпустила Алехину под обязательство о явке и составила на нее протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Судебное заседание назначено на 17 декабря.