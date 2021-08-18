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Экс-сотрудник ДПС в Кирове осужден условно за избиение водителя и пассажира

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Суд в Кировской области вынес приговор бывшему сотруднику ДПС по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в среду.

По данным следствия, в мае 2020 года в селе Юрьево Котельничского района инспектор остановил снегоболотоход. Женщина, управлявшая транспортным средством, заявила сотруднику патрульной службы об отсутствии у нее прав на управление, при этом мужчина-пассажир попытался заглушить работающий двигатель, однако перепутал передачу, и машина резко поехала назад.

Далее, по информации пресс-службы, сотрудник ДПС с силой несколько раз ударил водителя и пассажира регулировочным жезлом по рукам.

"После того, как снегоход съехал в кювет, инспектор встал на него и нанес несколько ударов регулировочным жезлом по голове и телу пассажиру, стащил его и завел руки за спину, зафиксировав наручниками", - говорится в сообщении.

Дело квалифицировано по пункту "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Бывшему сотруднику ДПС назначено четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе на три года.

Кировская область

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