В Воронеже увеличилось число госпитализаций после взрыва в автобусе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пострадавший при взрыве в автобусе в Воронеже, получавший лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.

"К утру 19 августа в больницах Воронежа прибавилось пострадавших от взрыва маршрутки. Вчера один из воронежцев, получавших лечение амбулаторно в поликлинике, был госпитализирован в отделение сурдологии первой областной больницы", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Воронежской областной клинической больнице №1 лечатся 11 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии, восемь пациентов в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии.

Еще восемь человек находятся в Больнице скорой медицинской помощи №1, шестеро из которых в состоянии средней тяжести, двое в удовлетворительном состоянии, добавил губернатор.

Пятеро человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник, заключил он.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв. Региональный департамент здравоохранения сообщал, что пострадали 26 человек. Двое погибли.

СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передали для расследования в центральный аппарат СКР.