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Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 26

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Еще трое пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже обратились за медицинской помощью, их количество выросло до 26, сообщил региональный департамент здравоохранения.

Там уточнили, что в субботу в местную больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) обратились еще трое пострадавших, одной из которых помощь ранее была оказана амбулаторно.

На 21:00 субботы в медучреждениях проходят лечение 19 человек. Из них 16 человек находятся в БСМП №1: 12 в состоянии средней тяжести, четверо - в удовлетворительном состоянии.

Еще трое пострадавших находятся в реанимации в Воронежской областной клинической больнице №1 (ВОКБ №1). У одного из пострадавших ожоги 1-2 степени, у второго - ушиб легких и множественные ссадины. Третьего пострадавшего перевели в реанимацию из БСМП №1.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате два человека погибли.

СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано для расследования в центральный аппарат СКР. При этом работу следователей и оперативников координирует Национальный антитеррористический комитет (НАК). По предварительным данным, следов взрывчатки эксперты не нашли.

Взрыв автобуса в Воронеже

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Хроника 12 – 14 августа 2021 годаВзрыв автобуса в Воронеже
Воронеж

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