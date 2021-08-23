Жителя томского села посадили на цепь из-за долга

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Томской области удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух жителей деревни Тиндерлинка, обвиняемых в незаконном лишении свободы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 19 августа обвиняемые, находясь в гараже фермерского хозяйства одного из них, накинули 39-летнему мужчине на шею металлическую цепь, один конец которой был приварен к наковальне, а звенья второго конца скрепили навесным замком.

"Из показаний обвиняемых следует, что сделали они это с целью заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером. В ночь на 20 августа потерпевший распилил напильником звенья цепи, вышел из гаражного бокса и направился домой в село Первомайское", - говорится в пресс-релизе.

Полицейские и сотрудники Росгвардии в течение суток задержали мужчин, один их них дал признательные показания. При предъявлении обвинения он полностью признал вину, второй виновным себя не признал.

Обвиняемым инкриминируют п. "а" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору).