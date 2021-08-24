Архангелогородец оштрафован на 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Суд оштрафовал жителя Архангельска на 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма в интернете, сообщило областное управление ФСБ.

Суд установил, что в 2019 году он выложил в интернет видеозапись с выступлением одного из чеченских террористов. В ролике суд усмотрел оправдание терроризма.

Кроме того, он на своей странице в соцсети писал, что считает правильными идеологию и практику терроризма, а также пропагандировал теракты, отметили в ФСБ.

Он признал вину и раскаялся еще в ходе следствия. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание и пропаганда терроризма).