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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Тело директора хлебозавода обнаружили в Томской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области инициировало доследственную проверку в связи с обнаружением тела предпринимателя в ЗАТО Северск.

"Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Северске с огнестрельным ранением головы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что мужчина являлся директором ООО "КПП Кузьминка", тело обнаружили в его кабинете.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации о деятельности погибшего.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "КПП Кузьминка" зарегистрировано в 1998 году, занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий.

25 августа ФНС направила в Арбитражный суд Томской области заявление о признании компании банкротом.

По состоянию на 23 августа компания имеет налоговую задолженность около 344 тыс. рублей.

Томская область СКР Северск

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