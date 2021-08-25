Тело директора хлебозавода обнаружили в Томской области
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области инициировало доследственную проверку в связи с обнаружением тела предпринимателя в ЗАТО Северск.
"Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Северске с огнестрельным ранением головы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что мужчина являлся директором ООО "КПП Кузьминка", тело обнаружили в его кабинете.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации о деятельности погибшего.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "КПП Кузьминка" зарегистрировано в 1998 году, занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий.
25 августа ФНС направила в Арбитражный суд Томской области заявление о признании компании банкротом.
По состоянию на 23 августа компания имеет налоговую задолженность около 344 тыс. рублей.