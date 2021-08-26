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Форум "Армия-2021" в Подмосковье открылся для массового посещения

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Доступ на военно-технический форум "Армия-2021" по билетам открылся для всех желающих. Об этом сообщил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"Сегодня, 26 августа, площадки форума открываются для массового посещения, при этом специалисты продолжат свою работу. Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях", - сказал Горбатенко.

VII Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино в период с 22 по 28 августа. До 26 августа вход предоставлялся представителям Вооруженных сил РФ, иностранным делегациям, работникам предприятий ОПК и журналистам. Работа форума включает выставочную, демонстрационную и научно-деловую программу.

Ранее сообщалось, что предприятия госкорпорации "Ростех" покажут форуме 50 новейших образцов вооружения и военной техники. Среди новинок, которые "Ростех" представит на форуме, назывался, в частности, самолет Су-57Э – экспортная модификация новейшего российского истребителя. Впервые были показаны несколько новинок в области стрелковых вооружений: например, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом, АК-12 СП – автомат, созданный специально для спецназа. "Росэлектроника" впервые демонстрирует экспортный вариант автоматизированного комплекса разведки "Пенициллин". "Вертолеты России" представят беспилотник вертолетного типа БАС-200 взлетной массой до 200 кг. В линейке боеприпасов можно увидеть новые управляемые противотанковые ракеты.

Военно-технический форум "Армия-2021"

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Шоу на открытии Армейских международных игр - 2021 на полигоне АлабиноДемонстрационный полет учебно-боевого самолетв Як-13 на международном военно-техническом форуме "Армия-2021"Санитарный автомобиль ДГТ-ССоревнования "Танковый биатлон" на Армейских международных играх - 2021Вертолет Ми-28НЭ на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот"Выставка вооружения в центре "Патриот"Двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-222-25Шоу парашютистовМногоцелевые истребители Су-35С пилотажной группы ВКС "Русские витязи"Выставка военной техники
Шоу на открытии Армейских международных игр - 2021 на полигоне Алабино
Армия-2021 Кубинка Московская область

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