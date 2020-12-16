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Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет
Ил-114-300
Фото: Пресс-служба Ростеха

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новый региональный пассажирский самолет Ил-114-300 совершил в среду первый испытательный полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Полет прошел на аэродроме в Жуковском. Полетное задание включало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, функционирования его систем.

"В 2022 году "ОАК" планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года начать его серийные поставки", - сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программа производства Ил-114-300 предполагает выпуск до 2030 года до 100 машин. Их планируется поставлять "в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт".

Ил-114-300 - проект модернизированной версии Ил-114-100, разработанного конструкторским бюро Ильюшина в 1980-х годах. Предназначен для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях.

Президент Владимир Путин поручал заняться организацией производства модернизированного Ил-114 еще в 2014 году, с тех пор сроки создания самолета неоднократно переносились. В конце 2018 года Мантуров заявлял, что старт продаж запланирован на 2022 год.

Ростех Ил-114-300 Жуковский

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