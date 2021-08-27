Банда сутенеров предстала перед судом в Иркутске

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Иркутские следователи завершили расследование уголовного дела предполагаемых членах преступного сообщества, занимавшегося организацией занятия проституцией, сообщило следственное управление СКР по региону в пятницу.

"Иркутский областной суд начал рассматривать уголовное дело по существу", - говорится в сообщении.

На скамье подсудимых оказались 18 человек, всего к уголовной ответственности привлечены 22 человека. В областном управлении СКР "Интерфаксу" пояснили, что уголовные дела троих обвиняемых были направлены в суд ранее в связи с заключением ими досудебного соглашения. В ближайшее время суд огласит им приговоры.

Кроме того, в производстве находится дело предполагаемого лидера банды. Как сообщалось, в 2019 году он скрылся от следствия за пределы России, постоянно менял страну проживания. В январе 2021 года он был задержан в Батуми (Грузия), арестован и в августе экстрадирован в Иркутск.

Подсудимые обвиняются по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 240 (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п.п. "б, в" ч. 2 ст. 241 (организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), п. "а" ч. 3 ст. 126 (похищение человека, совершенное организованной группой), п.п. "г, з" ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой).

В ходе предварительного следствия были допрошены более 250 свидетелей, проведены 40 проверок показаний на месте с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями, 22 обыска, более 60 осмотров местности и мест происшествий, других следственных действий. Проведены судебные медэкспертизы, комплексные амбулаторные и стационарные психолого-психиатрические экспертизы.

Объем уголовного дела составил 105 томов.

По версии следствия, в 2015 году 32-летний житель Иркутска организовал преступное сообщество из своих знакомых, друзей и родственников, большинство из которых были ранее судимы. Они открыли сеть фирм по оказанию интимных услуг, для работы в которых были привлечены, в том числе несовершеннолетние девушки.

По данным полиции, девушек обвиняемые искали через соцсети, предлагая им высокооплачиваемую работу. Анкеты девушек размещались на специально созданном сайте. Встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, саунах и гостиницах. За невыход или попытку отказаться от работы девушек штрафовали и наказывали физически.

Деятельность притонов с проститутками была пресечена весной 2019 года. В ходе обысков полицейские изъяли 80 сотовых телефонов и восемь автомобилей, в том числе премиального класса, которые предположительно использовались в незаконном бизнесе.