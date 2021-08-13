Почти две месячных нормы осадков выпало в Керчи за сутки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Почти 80 мм осадков выпало в Керчи на востоке Крыма с четверга, сообщила "Интерфаксу" начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в пятницу.

"За вчерашний день и сегодняшнюю ночь - 78 мм. Почти две месячных нормы. Сильный дождь будет продолжаться в течение дня", - сказала Любецкая.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Накануне подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг - сотню домовладений в Ленинском районе, а также участок федеральной трассы "Таврида". В ночь на пятницу начало заливать Керчь: к утру затопило центральные улицы, троллейбусы не вышли на линии.