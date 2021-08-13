Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:10Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 205 374 018+644 754

Почти две месячных нормы осадков выпало в Керчи за сутки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Почти 80 мм осадков выпало в Керчи на востоке Крыма с четверга, сообщила "Интерфаксу" начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в пятницу.

"За вчерашний день и сегодняшнюю ночь - 78 мм. Почти две месячных нормы. Сильный дождь будет продолжаться в течение дня", - сказала Любецкая.

В РоссииВ Керчи началось подтопление нескольких объектовЧитать подробнее

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты.

Очередные дожди начались в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Накануне подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг - сотню домовладений в Ленинском районе, а также участок федеральной трассы "Таврида". В ночь на пятницу начало заливать Керчь: к утру затопило центральные улицы, троллейбусы не вышли на линии.

Керчь Крым

Новости по теме

Новости

Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

В МИД РФ сочли ошибочным прогноз США о взятии талибами Кабула за 2-3 месяца

Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий
Взрыв автобуса в Воронеже

Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух

Разбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 м

Разбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 м
Взрыв автобуса в Воронеже

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19
Взрыв автобуса в Воронеже

Эксперты не выявили следов взрывчатки во взорвавшемся автобусе в Воронеже

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки

Природные пожары на площади более 430 тыс. га ликвидированы в Якутии за сутки
Взрыв автобуса в Воронеже

Пострадавшая при взрыве в воронежском автобусе скончалась в реанимации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');