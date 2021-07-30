Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

В "Векторе" заявили, что штамм "дельта плюс" не получил распространения в РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "дельта плюс" не получил распространения в России, он не смог вытеснить вариант "дельта", сообщил "Интерфаксу" глава центра "Вектор" Ринат Максютов.

В РоссииВ России обнаружили штамм коронавируса "дельта плюс"Читать подробнее

"В РФ было выявлено два варианта "дельта плюс": первый вариант в апреле, второй в мае. Но они не получили дальнейшего распространения, у них не было преимуществ, относительно "дельта" варианта, чтобы вытеснить его", - сказал Максютов.

В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружен вариант штамма коронавируса "дельта плюс", заболевшая перенесла его в легкой форме.

На данный момент известно, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID-19 и вакцинированных.

Россия коронавирус

Новости

Нарушение технологии названо причиной пожара на химкомбинате "Каменский"

Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил шесть лет колонии

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции

МИД РФ пока не видит необходимости эвакуировать туристов из Турции
Олимпиада-2020

Песков переадресовал МОК вопрос об отказе Первого канала транслировать ОИ в Крыму

На химкомбинате в Ростовской области после аварии произошел пожар

Самарский полицейский зарезал школьницу, чтобы скрыть следы ДТП

Пандемия коронавируса

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью

Результаты пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" опубликуют осенью
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено более 23,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЦУП разрешил экипажу МКС открыть люк в модуль "Наука"

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы

Глава самарского отделения полиции заподозрен в убийстве школьницы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');