В "Векторе" заявили, что штамм "дельта плюс" не получил распространения в РФ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "дельта плюс" не получил распространения в России, он не смог вытеснить вариант "дельта", сообщил "Интерфаксу" глава центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В РФ было выявлено два варианта "дельта плюс": первый вариант в апреле, второй в мае. Но они не получили дальнейшего распространения, у них не было преимуществ, относительно "дельта" варианта, чтобы вытеснить его", - сказал Максютов.

В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружен вариант штамма коронавируса "дельта плюс", заболевшая перенесла его в легкой форме.

На данный момент известно, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID-19 и вакцинированных.