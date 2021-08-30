Глава центра "Вектор" заявил о природном происхождении COVID-19

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение, однако заражение первых людей могло произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения, считает гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Какая-то вирусологическая лаборатория, или сразу несколько, в рамках стандартного мониторинга получила этот инфицированный вариант, изолят вместе с инфицированными животными, и в рамках проведения исследования в своей лаборатории с природным вариантом, изучения на культурах клеток, на животных, в результате нарушения правил биобезопасности произошло заражение персонала, но вирус при этом природного происхождения", - сказал Максютов в понедельник в ходе выступления в Российском обществе "Знание".

По словам руководителя центра "Вектор", естественное происхождение SARS-CoV-2 доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса.

"Если говорить серьезно, то вирус SARS-Cov-2 естественного, природного происхождения, это сорок третий вид коронавируса, седьмой - патогенный для человека, все они так или иначе перешли к человеку от летучих мышей через различных промежуточных хозяев. Подтверждением этому является также обнаружение в последний год близкородственного вируса, который отличается всего на 1% по геному от SARS-Cov-2, и, соответственно, у таких вирусов могут быть общие предки", - отметил Максютов.

Биолог также допустил возможность прямого переноса коронавируса при контакте человека с животными в дикой природе.