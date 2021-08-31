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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Хакасии построят первый в регионе мусороперерабатывающий завод

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ООО "ЭКО групп" построит первый в Хакасии мусороперерабатывающий завод, он расположится в северо-восточной части города Черногорска, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что правительство Хакасии признало проект приоритетным.

"На данный момент подписано инвестиционное соглашение о сотрудничестве совместно с Минэкономразвития Хакасии", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Хакасии Валентин Коновалов подписал распоряжение о праве инвестора заключить договор аренды земельного участка для строительства завода без проведения торгов.

Общий объем инвестиций в проект составит 265,78 млн рублей. Строительство планируется начать в 2021 году, закончить к 2022 году.

Хакасия

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