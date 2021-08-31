Подростки с онкологией смогут продолжить лечиться в детской больнице до 21 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ уточнило порядок оказания медпомощи онкологическим больным - они смогут продолжить лечение в детских профильных больницах и после достижения 18 лет, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. "Это позволит не прерывать терапию и не терять время на поиск новой клиники и оформление документов", - отмечает пресс-служба.

По прежним правилам подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, в день 18-летия должны были перейти во взрослую больницу независимо от состояния, этапа терапии и специфики заболевания. Это занимало немало времени, а перерыв в лечении создавал угрозу для здоровья пациента.

"Теперь детские медицинские учреждения, оказывающие помощь по профилю "Онкология", смогут продолжать лечение своих пациентов, пока им не исполнится 21 год", - сообщает правительство РФ.