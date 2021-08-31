Около 100 тыс. жителей Ульяновска оказались в зоне риска из-за оползней

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Дома жителей правобережной части Ульяновска находятся под угрозой из-за приближающихся к ним оползней, сообщил врио губернатора региона Алексей Русских во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть у нас еще проблемы с оползнями. У нас правая часть города, правый берег потихонечку сползает. И сейчас под угрозой порядка 100 тысяч населения правого берега, потому что оползни практически подошли уже к домам", - заявил он.

По словам Русских, власти "наметили пути подхода к решению этой проблемы". "В этом году уже начинаем проектирование. Укрепляем береговую линию, укрепляем оползневую зону и водоотведение наверху", - добавил он.