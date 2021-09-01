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Задержан временный начальник ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда в августе сбежало пятеро арестантов, задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщила представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника ИВС ОМВД по городу Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, приведших к побегу пяти человек (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), - сказала Врадий в среду журналистам.

Она отметила, что следователем "осуществляется допрос подозреваемого, а также проведение с его участием иных следственных действий".

В ближайшее время ему предъявят обвинение, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения, добавила Врадий.

Побег из истринского ИВС

В ночь на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пятеро арестантов, которые, по версии СКР, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших – 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо выходцев из Молдавии, подозреваемых в серии краж.

Четверо беглецов были найдены и задержаны через несколько дней. МВД объявило о вознаграждении в размере 1,5 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

По факту произошедшего СКР расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (часть 2 статьи 313 УК РФ).

Арестованы двое сотрудников изолятора, дежуривших в тот день.

Истра Московская область СКР

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