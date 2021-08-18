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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре

Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Четвертый участник побега из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) Александр Бутнару задержан в Новгородской области, сообщила журналистам представитель главка СКР по Московской области Ольга Врадий.

Таким образом в настоящий момент на свободе остается лишь один из сбежавших - Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.

По словам Врадий, в настоящее время принимаются меры к этапированию Бутнару в СИЗО Московской области. "Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу", - сказала представитель главка.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Бутнару уже начал сотрудничать со следствием. "Задержанный дает показания", - сказал он.

В ночь на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять арестантов, которые, по версии СК, открутили замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших 50-летний Маврид, а также четверо подозреваемых в серии краж - выходцы из Молдавии Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Трех последних задержали через несколько дней после побега. Также были задержаны арендаторы квартиры - мужчина и женщина, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия. Также 13 августа стало известно, что задержаны двое жителей Московской области, которых подозревают в пособничестве побегу пяти арестантов.

Арестовано двое сотрудников изолятора, дежуривших в тот день.

Истра Московская область СКР Новгородская область

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