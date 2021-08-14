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Сбежавший из истринского ИВС Мавриди может скрываться под другой фамилией

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В МВД России предполагают, что сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье в начале августа Александр Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников.

Согласно базе розыска министерства, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова Александр Мавриди может скрываться под именами Александра Николаевича Авилова или Александра Анатольевича Прудникова.

Как сообщают в МВД, Мавриди объявлен в розыск по статье УК подмосковным главком полиции.

В начале августа МВД России объявили о вознаграждении в миллион рублей за помощь в розыске Мавриди, одного из участников побега из изолятора временного содержания в Подмосковье.

В ночь на пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро арестантов, которые, по версии следствия, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших 50-летний Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в кражах - выходцы из Молдавии Бутнару, Иван Цуркану, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

Последние трое были найдены и задержаны через несколько дней. Также были арестованы арендаторы квартиры - мужчина и женщина, их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия.

По факту произошедшего СК расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст. 286 УК РФ), а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ).

Арестованы двое сотрудников изолятора, дежуривших в тот день.

Истра Александр Мавриди МВД РФ

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