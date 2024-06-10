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Путин потребовал привести в нормальное состояние места содержания под стражей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что нужно привести в нормальное состояние значительное количество мест содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с главой государства отметила, что в аппарат омбудсмена поступает больше всего обращений, связанных с условиями содержания. "(...) Лучше стали колонии, но есть и такие, которые требуют еще вложений, а, может быть, вложений не материальных, а вложений души и творческого подхода", - сказала она.

Президент ответил, что "о материальных тоже не надо забывать". "Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных человеческих условиях", - сказал Путин.

Как сказала Москалькова, уголовно-исполнительная система в настоящее время развивается быстрее, чем места для содержания лиц, подлежащих выдворению, центры временного содержания иностранных граждан. "Они там иногда годами содержатся, а у них условия более чем скромные", - сообщила омбудсмен.

По словам Москальковой, аппарат уполномоченного по правам человека в ежегодном докладе дает рекомендации правительству обратить внимание на "многие ИВС, которые требуют серьезных капвложений и материальных затрат". Так, есть ИВС, которые в нарушение закона не имеют прогулочного дворика, то есть люди не могут выходить на прогулку, добавила она.

Владимир Путин Татьяна Москалькова
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