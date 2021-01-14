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ВТБ в 2020г увеличил объем ипотеки на Дальнем Востоке в 1,5 раза

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ВТБ в 2020 году оформил на Дальнем Востоке 14,5 тыс. ипотечных кредитов на 45,4 млрд рублей (рост к 2019 году на 55%), сообщила пресс-служба банка на Дальнем Востоке.

Регионами-лидерами по объему проведенных сделок на Дальнем Востоке стали Приморский край (16,1 млрд рублей), Якутия (9,7 млрд рублей) и Хабаровский край (9,6 млрд рублей).

Средний размер выданной дальневосточникам ипотеки в 2020 году вырос на 11% и составил 3,1 млн рублей.

Всего в России в 2020 году клиенты ВТБ оформили 354 тыс. ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это - крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года.

ВТБ Дальний Восток

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