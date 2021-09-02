В Верховный суд Мордовии направили ходатайство о выдворении Уилана в США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Защита осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана подала в суд Мордовии ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания.

"Мы сегодня направили в Верховный суд Мордовии ходатайство о передаче Уилана для отбытия наказания в Соединенные Штаты Америки, гражданином которых он является", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

Адвокаты также попросят суд, чтобы Уилан, который в настоящее время отбывает наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

Ходатайство направлено в суд почтой.

По мнению адвоката, рассмотрение ходатайства может занять несколько месяцев, поскольку суд в Мордовии будет запрашивать материалы дела из Москвы.

Также адвокат отметил, что если рассмотрение обращения защиты состоится, то заседание суда пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

Как отмечается в ходатайстве защиты, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и оказании стоматологических услуг.

"Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства.

"Фактически Уилан лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав. Передача его в США (...) восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - говорится в заявлении.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.