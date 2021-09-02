Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Верховный суд Мордовии направили ходатайство о выдворении Уилана в США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Защита осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана подала в суд Мордовии ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания.

"Мы сегодня направили в Верховный суд Мордовии ходатайство о передаче Уилана для отбытия наказания в Соединенные Штаты Америки, гражданином которых он является", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

Адвокаты также попросят суд, чтобы Уилан, который в настоящее время отбывает наказание в мордовской колонии, лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

Ходатайство направлено в суд почтой.

МоскваМосгорсуд подтвердил отказ рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в СШАЧитать подробнее

По мнению адвоката, рассмотрение ходатайства может занять несколько месяцев, поскольку суд в Мордовии будет запрашивать материалы дела из Москвы.

Также адвокат отметил, что если рассмотрение обращения защиты состоится, то заседание суда пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

Как отмечается в ходатайстве защиты, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и оказании стоматологических услуг.

"Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства.

"Фактически Уилан лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав. Передача его в США (...) восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - говорится в заявлении.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Пол Уилан США Владимир Жеребенков Мордовия

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

Путин предложил автоматически продлевать субсидии регионам на авиаперевозки

В Кремле сочли евроатлантические стремления Украины опасными для РФ

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Глава Камчатки заявил, что регионам ДФО доходов хватает только на выживание

Путин заявил о готовности корректно работать с зарубежными партнерами на Севморпути

Путин заявил о готовности корректно работать с зарубежными партнерами на Севморпути

Песков заявил, что у Путина нет времени на соцсети

Пандемия коронавируса

Суточный прирост COVID-19 в России составил 18 985 новых случаев

Суточный прирост COVID-19 в России составил 18 985 новых случаев
Пандемия коронавируса

Эффективность "Спутника V" в Сан-Марино составила 94,8%

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор ожидает осенью подъем заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор ожидает осенью подъем заболеваемости COVID-19
Пандемия коронавируса

В России от коронавируса привили более 45 млн человек

В Кремле сожалеют, что Украина и США намерены "дружить против России"

В Кремле сожалеют, что Украина и США намерены "дружить против России"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');