Адвокаты Уилана пожаловались в Генпрокуратуру на отсутствие связи с ним

Гражданин США Пол Уилан в Мосгорсуде Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, пожаловались в российскую Генпрокуратуру на невозможность с ним связаться. Об этом "Интерфаксу" сообщила адвокат Ольга Карлова.

По ее словам, защите давно не удается поговорить с клиентом по телефону. Адвокаты уже жаловались на это во ФСИН, однако им по-прежнему не удалось с ним связаться. Уилан находится в колонии в Мордовии.

"Я подала жалобу в Генеральную прокуратуру России о том, что нам не обеспечивают телефонного разговора, прошу привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности", - сказала Карлова.

О жалобе во ФСИН Карлова рассказывала 3 августа. На тот момент защита месяц не могла связаться с Уиланом, также он не выходил на связь с семьей и посольством США. 8 августа стало известно, что американца некоторое время продержали в штрафном изоляторе в колонии.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют.

Как сказала Карлова, защита Уилана планирует на этой неделе подать в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания на родине, документы для этого уже подготовлены.

Ранее адвокаты американца говорили, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти, в рамках взаимности, могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме граждан России Виктора Бута и Константина Ярошенко.