Мосгорсуд подтвердил отказ рассматривать ходатайство о выдворении Уилана в США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде подтвердили отказ рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания.

"Защитники исходили из того, что материалы уголовного дела хранятся в архиве Мосгорсуда, однако положение Уголовно-процессуального закона однозначно указывает, что подобные вопросы разрешаются судом по месту отбывания осужденным наказания, в данном случае, это суд Мордовии. Это является дополнительной гарантией защиты прав осужденного", - сказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Ранее адвокаты сообщили, что Мосгорсуд не стал рассматривать поданное защитой ходатайство о выдворении Уилана в США.

"Мы получили постановление Мосгорсуда, в котором указывается, что наше ходатайство не будет рассмотрено, поскольку оно должно быть подано по месту отбытия Уиланом наказания, то есть в суд Мордовии", - сказал адвокат.

По его словам, защита не станет обжаловать решение Мосгорсуда и уже на следующей неделе направит ходатайство о выдворении Уилана в суд Мордовии. Как считает адвокат, его рассмотрение в Мордовии может растянуться на два-три месяца.

Защита просит российский суд вынести решение о передаче Уилана для отбытия наказания в Соединенные Штаты Америки, гражданином которых он является.

Как отмечается в ходатайстве, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и стоматологических услуг. "Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства.

"Фактически Уилан лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав. Передача его в США (...) восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - говорится в заявлении.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили "Интерфаксу", что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.