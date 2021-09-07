РФ выдала Германии обвиняемого в хищениях драгметаллов на немецком предприятии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Из России экстрадирован гражданин Германии, обвиняемый в кражах золота и платины у немецкого предприятия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в московском аэропорту Домодедово в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России состоялась передача представителям правоохранительных органов Германии гражданина этой страны Вальдемара Бергера. Он находился в розыске по каналам Интерпола за совершение серии краж в составе преступной группы", - сказала Волк журналистам во вторник.

По данным полиции, мужчина работал на предприятии в городе Регенсбург, где производили комплектующие для электроприборов. Вместе с соучастниками он похитил с производства драгоценные металлы - платину и золото.

Когда эта схема была обнаружена, злоумышленник раскаялся и согласился сотрудничать с правоохранительными органами. По словам Волк, немецкие власти даже разрешили ему покидать территорию Германии и жить в России, в Санкт-Петербурге.

Однако, по словам представителя МВД, в марте 2020 года мужчина прекратил выходить на связь и был объявлен в международный розыск. Спустя год его задержали сотрудники Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.