Тело шестого погибшего достали из-под завалов дома в Ногинске

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тело шестого погибшего поднято на поверхность спасателями из-под завалов девятиэтажки в Ногинске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В 12:34 из-под завалов извлекли тело девушки", - сказали в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщал, что на месте взрыва в ногинской девятиэтажке обнаружены тела еще двух девушек, считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, общее число жертв взрыва достигло семи человек.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Взрывом было полностью разрушено восемь квартир.

Помимо семи погибших, пострадали 17 человек.

Накануне, после того, как стало известно о двух погибших, сообщалось также о пяти жителях поврежденного дома, которые пропали без вести.