В Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве газа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В подмосковном Ногинске отменили празднование Дня города и объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве газа в многоквартирном доме, сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин.

"Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трехдневный траур в Богородском округе. Соответственно, и юбилей 11 сентября мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права. Уверен, жители отнесутся к этому с пониманием", - написал Сухин в своем аккаунте в инстаграме. Он отметил, что дом еще обследуют спасатели.

Взрыв газа произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

По данным Следственного комитета, 17 человек пострадали, двое погибли. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.